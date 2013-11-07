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بالفيديو - إيتو ينفجر في ثلاثية جديدة لتشيلسي على شالكه

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بالفيديو - إيتو ينفجر في ثلاثية جديدة لتشيلسي على شالكه بالفيديو - إيتو ينفجر في ثلاثية جديدة لتشيلسي على شالكه

كرر تشيلسي فوزه بثلاثية نظيفة على شالكه الألماني، هذه المرة على أرض الزرق ستامفورد بريدج في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة السابقة لتشيلسي في دوري الأبطال كانت أمام شالكه، وفاز بها البلوز بثلاثية شكرا لمهاجمهم فرناندو توريس.

هذه المرة الشكر سيوجه من مدرب الفريق جوزيه مورينيو لمهاجمه الكاميروني الذي سجل هدفين من الـ3.

إيتو سجل رابع أهدافه بقميص تشيلسي هذا الموسم، منعشا صفقته التي أبرمها النادي اللندني في الصيف الماضي مع أنجي.

تقدم إيتو لتشيلسي من خطأ ساذج لحارس شالكه الذي تردد في تصويب الكرة حتى سددها في ساق الكاميروني الممدودة لتذهب إلى الشباك.

ثم سجل إيتو الهدف الثاني بتصويبة أرضية موفقة من داخل منطقة جزاء شالكه.

وأتم ديمبا با العمل الأزرق بهدف ثالث من لعبة هوائية جيدة.


>Chelsea 1-0 Schalke 04 (Goal Samuel Eto´o) by all-goals


>CheScha20Eto by footballdaily2


>Chelsea 3-0 Schalke 04 (Goal Demba Ba) by all-goals

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فيديو اليوم السابع

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