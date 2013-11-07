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سيد عبد الغني يكتب : صنع الزمان لنا مقاعد.. ليس بينها الوفاء

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سيد عبد الغني يكتب : صنع الزمان لنا مقاعد.. ليس بينها الوفاء سيد عبد الغني يكتب : صنع الزمان لنا مقاعد.. ليس بينها الوفاء

صنع الزمان لنا مقاعد الجلوس من مواد مختلفة، ليس بينها علي كل حال مادة الوفاء، وإلا فلماذا لم يبق كرسي علي أحد ممن جلسوا ويجلسون عليه.

بحثت مما يريح ويصون ويعقد أواصر المحبة بين الناس فوجدته في هذه الآية: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ".

قد تكون الزهرة بعيدة عن مواقع العيون ولكن عبيرها ينم عن وجودها..لا تقل أبدا إني وصلت فليس في دنيانا ما تصل إليه إلا الفناء ويومها لا تستطيع حتى أن تقول لقد فنيت..
قابيل قتل أخاه هابيل وإخوة يوسف خففوا عنه حكم الإعدام إلي رميه في الجب.

ميراث ورثناه ولكن لماذا نحرص علي هذا النوع من الميراث ولماذا الحرص علي نوع آخر من الميراث كالحب والإيثار مثلا.

كم تمنيت أن يصل العلم إلي اختراع جهاز علي غرار جهاز ميزان الحرارة لنقيس به درجة صدق الإنسان، إذن لهبط محصول الكلام إلي درجة قريبة من الصفر جدا..
لماذا لا تبوح الحياة بكثير من أسرارها إلا لمن هم علي وشك أن يغادروها..؟.
لماذا دائما ما في يد الغير أكثر والمع بل وانفع ؟.
يارب علمنا كيف نحيا وأمنحنا القدرة علي أن نتعلم .

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