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أزمة ريال مدريد.. دكتور جيكل ومستر هايد

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أزمة ريال مدريد.. دكتور جيكل ومستر هايد أزمة ريال مدريد.. دكتور جيكل ومستر هايد

منذ تولي كارلو أنشيلوتي مهمة المدير الفني لريال مدريد، والفريق الملكي يلعب بطريقة "دكتور جيكل ومستر هايد".

كأن للفريق الملكي شخصيتين، واحدة رائعة تجيد كل شيء من الدفاع للهجوم والتهديد والتسجيل.. والأخرى مترددة ضعيفة مهتزة دفاعيا وغير فاعلة هجوميا.

صحيفة ماركا الإسبانية أبرزت تقريرا لرصد تلك الظاهرة، التي حدثت طوال الموسم وكان أبرز نموذج لها مباراة يوفنتوس.

ريال مدريد عانى طوال الشوط الأول أمام يوفنتوس، ولم يسيطر على أي شيء من مجريات اللقاء.

ولولا إيكير كاسياس حارس ريال مدريد الذي تصدى ل3 فرص محققة ليوفنتوس، لخرج الميرنجي متأخرا بأكثر من هدف في الشوط الاول.

في الشوط الثاني هيمن ريال مدريد وكان صاحب الكلمة العليا في اللقاء، وأنهاه خارج قواعده بنتيجة 2-2.

هذا حدث كذلك في الكلاسيكو حيث تأخر ريال مدريد طوال الشوط الأول تاركا الهيمنة لبرشلونة، ثم انتفض واستفاق على حساب مضيفه الكتالوني، لكن الوقت لم يسعفه لتحقيق شيء.

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