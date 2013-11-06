الزراعة: مصر الخامس عالميا فى زراعة الطماطم ولا نستورد من "إسرائيل"

أكد الدكتور رفعت رسمى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن الحديث عث عن وجود طماطم مسرطنة بالأسواق المصرية هدفه النيل من الوزارة، مضيفاً وما تتناوله وسائل الإعلام فى هذا الصدد عارى تماما ً من الصحة.

وأضاف لـ "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن مصر تزرع 400 ألف فدان طماطم سنوياً وتنتج من 6 إلى 8 مليون طن ولا نقوم باستيرادها، مؤكداً على أنه ليس من حق أى جهة خاصة استيراد مبيدات وتقاوى دون الحصول على تصريح من وزارة الزراعة، وليس هناك استيراد من "إسرائيل".

وأشار رفعت رسمى إلى أن ترتيب مصر فى زراعة محصول الطماطم هو الخامس عالميا بحجم صادرات وصل إلى 54790 طن خلال عام واحد، وبمعدل يصل إلى 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً.