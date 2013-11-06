الإسلامبولى: قانون حماية كبار المسئولين حصانة غير مشروعة

قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والقيادى بحزب الكرامة، إن تكليف رئاسة الوزراء لوزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التى تتم بحسن نية ودون قصد جنائى لا تستقر مع أى منطق قانونى.

وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع" لابد أن نعرف من الحكومة ما الدافع وراء إنشاء هذا القانون، لأنه سيضفى الحصانة على أعمال الوزراء والموظفين وما يتخذوه من قرارات.

وأوضح الإسلامبولى، أن مبدأ حسن النية مفروغ منه أمام القضاء، لأن أى شخص يثبت لديه حسن النية أمام المحكمة ولم يتوفر لديه التعمد والنية الإجرامية فإن المحكمة تبرأه، مشيرًا إلى أنه إذا كان ذلك حق لكبار الموظفين، فسيكون حق لصغار الموظفين.