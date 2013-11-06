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"المصرى للدراسات الاقتصادية"يناقش حماية متخذ القرار الاقتصادى فى مصر

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"المصرى للدراسات الاقتصادية"يناقش حماية متخذ القرار الاقتصادى فى مصر "المصرى للدراسات الاقتصادية"يناقش حماية متخذ القرار الاقتصادى فى مصر

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان " كيف نحمى متخذ القرار الاقتصادى فى ؟"، يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير التنمية الإدارية الأسبق الدكتور أحمد درويش، ورئيس هيئة سوق المال الأسبق الدكتور هانى سرى الدين.

ويدير الندوة الدكتور محمد تيمور، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، والدكتورة أمنية حلمى، عضو المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

وتتناول الندوة ظاهرة التردد فى اتخاذ القرارات الاقتصادية، وهو ما يعد من أهم المعوقات التى تحد من الاستثمار وتعرقل تقدم الاقتصاد، وتحديدا سوف تبحث الندوة هذه الظاهرة وأسبابها ومدى تأثيرها على الاستثمار والنمو الاقتصادى.

كما ستستعرض التجارب الدولية فى حماية متخذى القرار الاقتصادى بما يعزز الثقة لدى المستثمرين، وذلك بهدف تقديم مقترحات محددة من شأنها مواجهة هذه الظاهرة فى مصر.

ولا شك أنه ما لم تتم معالجة هذا التردد وتعزيز اليقين لدى المستثمرين فقد يؤدى ذلك إلى إحجامهم عن ضخ استثمارات جديدة بل والخروج من السوق كلية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على النمو وخلق فرص العمل.

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مصر 365

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