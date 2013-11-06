أجهزة الأمن تحبط محاولات تسلل 3 سودانيين الى اسرائيل

أحبطت أجهزة الأمن محاولات تسلل 3 سودانيين الى اسرائيل ، وذلك عن طريق الحدود الدولية .. وجارى التحقيق معهم .

> وكانت أجهزة الأمن تقوم بمراقبة الحدود الدولية على طول خط الحدود بين مصر واسرائيل .. حيث شوهد عدد من الأشخاص أثناء محاولاتهم التسلل الى الأراضى الاسرائيلية من عند العلامات الدولية أرقام 48 و 49 و 67 ، وقد تم تحذيرهم ومطاردتهم حتى تم القاء القبض عليهم .

> وأعلن مصدر أمنى أنه تم ضبط المتسللين السودانيين الثلاثة بجوار العلامة الدولية رقم 15 .

> ، وتم إحالتهم الى الجهات المعنية .. واعترفوا فى التحقيقات الأولية أنهم جاءوا الى المنطقة بهدف التسلل الى اسرائيل لايجاد فرصة عمل هناك .. وأنهم التقوا مع بعض الأشخاص من عصابات التهريب ، واتفقوا معهم على تهريبهم ومساعدتهم على التسلل نظير مبالغ مالية .