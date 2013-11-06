من هم الإخوان؟ سؤال له إجابة | بقلم ثروت الخرباوي

قال لي أحدهم وهو يحاورني: لقد قرأت لك العديد من المقالات والحوارات الصحافية والكتب المتعددة التي تحدثت فيها عن الإخوان المسلمين، قرأت لك تصورا كاملا عنهم، ولكنني الآن بعد الأحداث التي نراها من الإخوان اذ يحاولون اسقاط البلاد، أريد ان أعرف بعبارات موجزة من هم الإخوان؟ وما هي غايتهم وأفكارهم وطموحاتهم؟.

> قلت لصاحبي وأنا أرد على سؤاله: أي صاحبي لقد خبرت الإخوان وعرفتهم كما أعرف نفسي وليست النائحة كالثكلى، والله يشهد ان شهادتي التي أبديتها من قبل تحريت فيها الموضوعية وأبعدت عنها المغالاة، ولم يكن هدفي منها – أو من كل ما كتبته – الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والله مطلع على السرائر، ورغم ان لي العديد من المقالات والكتب عن الإخوان والتي احتوت على تفصيلات وافية وضافية بصدد هذا الموضوع، الا أنني سأنحي هذه المقالات جانبا وسأقول لك ما أظن أنه الصواب، اعلم يا صديقي ان الإخوان هم محض تجربة انسانية لها تاريخها وتنظيمها، وتجارب البشر لا تعرف الصواب المطلق، فإذا ما أغمض أصحاب التجربة أعينهم عن أخطائهم تمادوا فيها.

> الإخوان يا صديقي ليسوا هم الإسلام، وليست مخالفتهم مخالفة للإسلام، وليس هجرهم هجرا للإسلام، كما ان الدخول معهم والانضواء تحت رايتهم ليس صكا لدخول الجنة، ولكنهم يتميزون في معظمهم بالعمل بجدية وفقا لقناعات قامت لديهم، أكبر قناعاتهم ألا دولة لهم، ولا دولة تستحق ان تحتويهم الا إذا كانت دولة الخلافة الممتدة بلا انتهاء، الأمة عندهم ليست أقطارا متجاورة، ولكن أمتهم هي التنظيم الدولي الذي يرجون له ان يسري في أرجاء العالم.

> اتساع تنظيمهم وامتداده أصبح عبئا عليهم لا ميزة لهم، إذا أمعنت النظر فيهم وجدتهم يضيقون بالرأي الآخر، اذ لم يتعود العقل الإخواني على النقد والاختلاف، يحسبون كل نقد هو من النقد الهدام، ومن أجل ذلك يرفعون راية «نقبل النقد ولكن ليس في العلن» أو «لا تنتقدنا علنا لأن نقدك سيترتب عليه هروب المقبلين على الإسلام» مع ان الله عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في قرآن علني نتعبد به الى يوم الدين (عبس وتولى) واختلف سيدنا عمر بن الخطاب مع الرسول في أسرى بدر ونزل قرآن بذلك، واختلف الصحابي الحباب بن المنذر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في موقع غزوة بدر، ولم يرد في خاطر أحد ان هذا العتاب وهذا الاختلاف العلني سيترتب عليه هروب المقبلين نحو الإسلام.

> رأيتهم من خلال تجربتي يترسب في ضميرهم ان الأخوة في الله هي الأخوة في التنظيم! فمن خرج من تنظيمهم خرج من أخوتهم، يقولون انهم يسعون الى الشورى كنظام إسلامي ولكنهم في الواقع الحقيقي لا يطبقونها! تسود لديهم ثقافة السمع والطاعة على ثقافة الفهم والمناقشة والاستبصار، استغرقهم العمل السياسي التنافسي، أي الانتخابات ودروبها، عن العمل الدعوي والعمل الخيري، فنضب معينهم من الدعاة، ومع ذلك فليت أنهم أصابوا في طريق السياسة، فهم والحق أقول ليست لديهم الافكار السياسية الخلاقة التي من شأنها ان تحرك الجماهير نحو صواب الأمة وخيرها، كما ان الناقد البصير يعلم أنهم لم ينجحوا في العمل السياسي عندما وصلوا الى حكم مصر، بل انهم خاصموا معظم التكوينات والحركات والأحزاب السياسية والمؤسسية، وافتقدوا القدرة على التعاون المثمر مع الفصائل السياسية المختلفة، وتحالفوا مع أمريكا من أجل ان يظلوا على كرسي الحكم وفي سبيل ذلك شرعوا في مساعدتها من أجل تنفيذ مخططها الاستعماري، وفضلا عن ذلك لم تكن لديهم خطط واضحة لحكم البلاد، ولكنها كانت ادارة عشوائية تخبطوا في رحاها فكان ان ثار الشعب عليهم، اذ لو تركناهم لأسقطوا البلاد وحولوها الى دويلات متصارعة.