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مصادر برلمانية: ليبرمان يؤدي اليمين وزيرًا للخارجية الإسرائيلية الأسبوع المقبل

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مصادر برلمانية: ليبرمان يؤدي اليمين وزيرًا للخارجية الإسرائيلية الأسبوع المقبل مصادر برلمانية: ليبرمان يؤدي اليمين وزيرًا للخارجية الإسرائيلية الأسبوع المقبل

توقعت مصادر بالكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء، أن يؤدي افيجدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليمين القانونية يوم الإثنين المقبل وزيرًا للخارجية مرة أخرى بعد تبرئته من تهمة الفساد، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.

كانت محكمة إسرائيلية قد برأت ليبرمان في وقت سابق اليوم من تهمة الاحتيال في قضية تعيين سفير إسرائيل السابق لدى لاتفيا زئيف بن ارييه مقابل تسريب معلومات سرية له عن تحقيق كان يجرى بحقه.

ومن بين التهم التي واجهها ليبرمان الاحتيال وخيانة الأمانة.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم وزير خارجيته السابق وحليفه الانتخابي أفيجدور ليبرمان على براءته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد احتفظ بحقيبة الخارجية في حكومته التي شكلها قبل أشهر، وسط توقعات بأن يكون قام بذلك لحفظ الحقيبة لليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف الذي خاض الانتخابات الإسرائيلية السابقة بقائمة واحدة مع حزب “ليكود” بزعامة نتنياهو.

وأثار ليبرمان الجدل عندما كان وزيرًا للخارجية بسبب وجهات نظره المتشددة.

ورفض ليبرمان إحياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قائلاً إنه لا يؤمن بفرص نجاحها.

وصدر حكم اليوم بعد 17 عامًا من مزاعم بالفساد ضد ليبرمان.

وقالت الزعيمة المعارضة شيلي يشيموفيتش، من حزب العمل يسار الوسط، إنه رغم قرار البراءة، إلا إنها تعتقد أن ليبرمان قد خرق على الأقل قواعد السلوك الأخلاقية.

دعت منظمات المجتمع المدني التي تحارب الفساد في الإسرائيلية إلى استقالة النائب العام يهودا فاينشتاين بسبب قراره لإسقاط القضية الرئيسية ضد ليبرمان ولجوئه بدلاً من ذلك إلى نظر قضية أقل أهمية تتعلق بتعيين سفير.

وقالت الحركة من أجل حكومة كفء في إسرائيل في بيان، إن معالجة النائب العام الإسرائيلي لملف القضية وجهت ” ضربة قاسية لإيمان الشعب بنظام تطبيق القانون”.

 

وكالات

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