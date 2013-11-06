وزارة الصحة تصدر تقريرا حول رفع كفاءة القطاع الصحى بسوهاج

أصدرت وزارة الصحة اليوم تقريرا حول تطوير المنظومة الصحية ورفع الأداء بالقطاع الصحى بالمحافظات ،إذ أشار التقري إلى عددا من الخطوات التى تم إتخاذها فى هذا الصدد بمحافظة سوهاج.

ففى مجال البنية الأساسية ، قامت الوزارة بإنشاء وإحلال وتجديد لعدد 31 وحدة صحية فى جميع مراكز محافظة سوهاج ، إضافة إلى إصدار أمر إسناد إنشاء 4 وحدات صحية أخرى بتمويل من دولة الإمارات العربية.

وحول تطوير المستشفيات ،قد تم طرح عدد 4 مستشفيات عامة ومركزية وهى جرجا وجهينة وساقلته ودار السلام فى مناقصة عامة وجارى التقييم الفنى للشركات.

وفى مجال التجهيزات ، نجحت الوزارة فى تجهيز 12 وحدة صحة أسرة ، كما تم عمل وحدة جديدة للغسيل الكلوى بمستشفى المنشأة المركزى وتم تزويد وحدات الغسيل الكلوى بعدد 14 ماكينة للغسيل الكلوى بالمستشفيات المركزية ، بلإضافة إلى تزويد مرفق الإسعاف بسيارات إسعاف جديدة ليصبح عدد سيارات الإسعاف النموذجى بمحافظة سوهاج 75 سيارة.

بينما فى تنمية القوى البشرية بالمحافظة ، قد تم تدريب الأطباء والممرضات والرائدات الريفيات على برامج الرعاية الأولية والأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة.

كما تم إفتتاح مدرسة جديدة للتمريض بمركز المراغة وفتح فصل جديد للتمريض بنين بجرجا ،وذلك فى إطار العمل على سد العجز فى التمريض بالمحافظة.

وفى إطار التعاون بين وزارة الصحة وهيئة “اليونيسيف” حول النهوض بصحة الأم والطفل ، تم تطبيق البرنامج المتكامل لرعاية صحة الطفل والتغذية فى إدارتى طما وأخميم ، وقد حقق هذا البرنامج الأهداف المرجو منه وهى خفض معدلات المرض والوفيات فى الأطفال والأمهات.

وفى إطار مكافحة الإعاقة فقد تم إنشاء 4 مراكز للإكتشاف المبكر للإعاقة السمعيه لحديثى الولادة بمستشفيات سوهاج العام والمركز الطبى بجرجا وأخميم والمراغة ، كما يتم حاليا تنفيذ مركز أقليمى متكامل بمستشفى تكامل بلصفورة للإعاقة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للإعاقة.