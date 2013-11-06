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رونالدينيو سفيرا لمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية

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رونالدينيو سفيرا لمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية رونالدينيو سفيرا لمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية

ريو دي جانيرو، (إفي): اختير كل من البرازيلي رونالدينيو واللاعب الأرجنتيني السابق خوان بابلو سورين ضمن آخرين كسفراء لبيلو هوريزونتي، إحدى المدن التي ستحتضن فعاليات كأس العالم 2014.

ويعتبر رونالدينيو النجم الرئيسي لفريق أتلتيكو مينيرو بطل ليبرتادوريس وأحد أفضل فرق بيلو هوريزونتي.

ولعب سورين، قائد الأرجنتيني السابق في مونديال 2006 ، في مرحلتين بحياته بنادي كروزيرو، المنافس الرئيسي لأتلتيكو مينيرو، والذي أوشك على التتويج بالدوري البرازيلي لكرة القدم.

ومن المفترض أن يقوم السفراء بالدعايا لمدينة بيلو هوريزونتي، عاصمة اقليم ميناس جيرياس، لجذب السائحين والاستثمارات.

وتحتضن المدينة ست مباريات في المونديال من ضمنها نصف نهائي، وستستضيف بعثتي الأرجنتين وتشيلي.

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