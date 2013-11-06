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بواتنج يفسر اختياره الرحيل من ميلان إلى شالكه

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بواتنج يفسر اختياره الرحيل من ميلان إلى شالكه بواتنج يفسر اختياره الرحيل من ميلان إلى شالكه

فسر كيفن برنس بواتنج لاعب وسط ميلان سبب قراره باختيار شالكه حين قرر الرحيل عن الروسونيري.

بواتنج انتقل من ميلان إلى النادي الألماني مقابل 10 ملايين يورو، ويتألق مع شالكه بتسجيله 4 أهداف للآن.

وقال بواتنج: "اخترت شالكه لسببين، أولهما وأهمها أن أكون بالقرب من ابني".

واستكمل نجم منتخب غانا "السبب الثاني أن شالكه فريق قوي، لديه جمهور رائع وكذلك يملك شبابا يعدون بالكثير لهذا النادي في المستقبل".

وعن اهتمام أندية إنجليزية كبرى بخدماته، رد بواتنج "أنتم أدرى!".

وأتم "ربما عليكم التحدث مع وكيل أعمالي عن هذا الموضوع".

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