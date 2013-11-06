لاعب تشيلسي: انتقادات مورينيو لنا منطقية

لا يشعر أندريا شورلي لاعب وسط تشيلسي بالغضب رغم تلقيه ورفاقه انتقادات من جانب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق.

مورينيو انتقد لاعبيه بعد خسارة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، وقال إن مستوى الفريق كان سيئا وأنه لا يستحق إلا الهزيمة.

وذكرت وسائل الإعلام أن مورينيو كان غاضبا مع لاعبيه في حديثه لهم عقب المباراة مباشرة، ما أقره شورلي.

وأوضح شورلي "مورينيو تحدث لنا مباشرة عقب المباراة، أبدى إحباطه وأبلغنا بأنه غاضب من المستوى الذي قدمناه".

وتابع الألماني "هذا طبيعي، الجميع كان يتوقع هذا لأن الأداء كان فعلا سيئا، انتقادات مورينيو طبيعية تماما".