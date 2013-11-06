التشكيل – بالوتيلي على دكة ميلان أمام برشلونة!

قرر ماسيمو أليجري المدير الفني لميلان وضع أبرز نجوم الفريق ماريو بالوتيلي على مقاعد البدلاء في موقعة برشلونة.

ميلان يواجه برشلونة في كامب نو ضمن سباق مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار أليجري بعد انتقاده لبالوتيلي في مباراة سابقة للروسونيري أمام بارما ضمن الدوري الإيطالي.

واختار أليجري اللعب هجوميا بالتشكيل نفسه الذي تعادل مع برشلونة منذ اسبوعين في دوري الأبطال.

يلعب روبينيو كمهاجم وحيد، خلفه كاكا ويدافع من الوسط سولي مونتار وأندريا بولي ونيجيل دي يونج وريكاردو مونتوليفو.

ويقود الدفاع إيمانويلسن كظهير أيسر وإيجنازيو أباتي ناحية اليمين، وفي العمق يتمركز فيليب ميكسس وزاباتا.

أما برشلونة يلعب بتشكيله الطبيعي يقوده ليونيل ميسي الذي يبحث عن أول أهدافه بعد صيام في 4 مباريات.

ميسي يعاونه نيمار وأليكسس سانشيز وأندريس إنيستا وشابي هرنانديز وسيرخيو بوسكتس وأدريانو ودانيل ألفيش.

ويحمي الدفاع الثنائي خافيير ماسكيرانو وجيرارد بيكيه مع الحارس فيكتور فالديز.