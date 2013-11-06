محافظ الغربية يفتتح مركز شباب "السنطة البلد" بتكلفة 750 ألف جنيه

افتتح اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، مركز شباب السنطة البلد "الساحة الرياضية" بتكلفة 750 ألف جنيه، رافقه العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، واستقبله مجدى عقيلة مدير المركز، ومسئولو الشباب والرياضة بالسنطة، وشاهد المحافظ عروضا لطلائع الكاراتيه والفنون من الطلائع.

كما قام محافظ الغربية بتفقد الأعمال بكوبرى السنطة الذى يتم إنشاؤه للربط بين ديوان مجلس المدينة ومركز شرطة السنطة، ومجمع المدارس بعرض 8 أمتار وبتكلفة مليون و882 ألف جنيه.