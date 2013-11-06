بالصور.. مدارس فوه بكفر الشيخ تحتفل بالعيد القومى للمحافظة

على أنغام أغنية "تسلم الأيادى" وأغانى وطنية أخرى، احتفلت إدارة فوه التعليمية بأعياد المحافظة بمشاركة مدير الإدارة مصطفى محمد مكى، ومجموعات من طلاب وطالبات تمثل مدارس الإدارة بأنواعها ابتدائى وإعدادى وثانوى عام وفنى.

وبدء الحفل بالتجمع داخل حديقة العائلات ثم انطلقت باللافتات والأعلام وعلى وقع الموسيقى مخترقة شوارع المدينة الرئيسية، وسط تصفيق الأهالى على جانبى الطريق، مرددين الأغانى والهتافات لمشاركة الطلبة فرحتهم واحتفالهم، وانتهت مسيرتهم بالوقوف أمام مركز شرطة فوه لتحية رجال الشرطة، مرددين "الطلبة والشرطة أيد واحدة"، وسط تحية من مأمور مركز شرطة فوه ورجاله.