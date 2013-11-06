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تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة فى "الشباب والرياضة" بالشرقية

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سادت حالة من الفرح الشديد بين العاملين بالمكافأة الشاملة بمديرية الشباب والرياضة فى الشرقية, بعد موافقة وزارة المالية والتنظيم والإدارة على تثبيت العاملين.

وأعرب كل من أحمد محمد مصطفى، ومحمد أحمد صديق، العاملان بالمكافآت الشاملة بمحافظة الشرقية، عن سعادتهما البالغة بالانتهاء من الأوراق الخاصة بتثبيت العاملين بمحافظة الشرقية والحصول على موافقة وزارة المالية والتنظيم والإدارة, مشيدين بدور وزير، الشباب خالد عبد العزيز، والدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية, والدكتور سيد منصور، ووكيل وزارة الشباب بالمحافظة بعد الانتهاء من أوراق تثبيتهم.

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