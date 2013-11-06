طولان: لماذا أغير في التشكيل وأخاطر مادام الزمالك يفوز؟

دافع حلمي طولان المدير الفني للزمالك عن عدم الدفع بأسماء جديدة في تشكيل الفريق الأبيض قبل خوض نهائي كأس مصر أمام وادي دجلة.

طولان استخدم تشكيلا ثابتا طوال رحلة الزمالك في الكأس، وبدأت الأسئلة تطرح عن سبب عدم إقحام نور السيد أو أحمد علي في التشكيل الأساسي بعد تألقهما.

وأجاب طولان للصحفيين "ما تفوز به، يجب أن تلعب به.. هذا مثل معروف وأتبعه أنا شخصيا".

وتابع طولان "لماذا أغير في التشكيل وأخاطر بتوليفة جديدة ما دام الزمالك يفوز بهذا الفريق؟".

وأضاف "تخيلوا معي أني غيرت التشكيل، ثم خسر الزمالك.. ماذا سيقول الناس وقتها؟".