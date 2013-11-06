وفد من 35 شركة رومانية يزور مصر قريبا لبحث الفرص الاستثمارية

قال حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال المصرى – الرومانى، إنه من المقرر أن يستقبل مجلس الأعمال الرومانى وفدا من 35 شركة رومانية الفترة المقبلة، وذلك من أجل بحث الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار والتجارة أمام الجانبين.

وأضاف الشافعى، خلال مجلس الأعمال المصرى الرومانى اليوم الأربعاء، أن هناك فرصا استثمارية جيدة متاحة للشركات المصرية للتعاون مع الشركات الرومانية، مشيرا إلى أن قطاع الدواء المصرى له سمعة جيدة جدا بالسوق الرومانية، إلا أن هذه الاستثمارات تنتظر الاستقرار الأمنى والسياسى لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية مرة أخرى.

وتوقع الشافعى، أن تتجه مصر لاستيراد الفحم من رومانيا، بعد سعى الحكومة للاعتماد عليه كمصدر للطاقة.

وأكد على أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل 500 مليون دولار ومنها 20% للجانب المصرى و80% لرومانيا.