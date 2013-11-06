الدماطي: نتخذ الإجراءات لزيارة مرسي وسنعمل على إقناعه بتوكيل العوا

قال محمد الدماطي منسق هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إن هيئة الدفاع شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لزيارة مرسي في محبسه بسجن برج العرب بالاسكندرية، وذلك للاتفاق على استراتيجية الدفاع عنه التي سيتبناها محاموه في قضية أحداث الاتحادية .. لافتا إلى أن الدفاع سيعمل على إقناع “مرسي” بالموافقة على حضور الدكتور محمد سليم العوا محاميا وممثلا عنه أمام المحكمة (وأي محام آخر يختاره إلى جواره) في جلستها القادمة لتفادي مسألة ندب المحكمة لمحام آخر عنه.

> وأشار الدماطي – في تصريح له – إلى أن قواعد المحاكمات الجنائية، تستوجب حضور محامي عن أي متهم يمثل في جناية لتولي أعباء الدفاع عنه، وأن المحكمة ملزمة بتحقيق ذلك إعمالا لصحيح حكم القانون، ومن ثم فإن هيئة الدفاع في اللقاء المرتقب بينها وبين الرئيس المعزول ستعمل على إقناعه بحضور الدكتور العوا للدفاع عنه.

> وأوضح أن لقاء هيئة الدفاع بمرسي خلال فترة الاستراحة بالجلسة الأولى، لم يتسع لتغطية كافة النقاط المتعلقة بالقضية، إذ أن الوقت لم يكن كافيا ودار اللقاء على عجل ولم يتم خلاله استعراض الصورة كاملة بشأن القضية، ومن ثم فإن اللقاء المرتقب مع الرئيس المعزول داخل محبسه سيتناول كافة ما يتعلق بالقضية ودور هيئة الدفاع فيها.

> وقال الدماطي إن هيئة الدفاع حصلت صورة رسمية من القضية التي يبلغ عدد أوراقها نحو 7 الاف ورقة، وأنه يتم حاليا عمل نسخ متعددة منها لتوزيعها على كافة أعضاء هيئة الدفاع، حتى يتسنى لهم دراستها والإعداد لدفوعهم ودفاعهم وطلباتهم بالجلسة المقبلة.