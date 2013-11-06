تنس - نادال: الآن يمكنني التركيز في البطولة

مدريد، (إفي): أكد بطل التنس الإسباني رافائيل نادال أن مسألة الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي ضاعفت شعوره بالتوتر في بطولة الأساتذة الختامية لموسم تنس الرجال في لندن.

وضمن نادال إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين بعد تغلبه اليوم على السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وعقب فوزه صرح الماتادور "إنني سعيد للغاية لأن المباراة كانت غاية في التعقيد، فافرينكا يقدم موسما مكتملا، خاصة على تلك النوعية من الملاعب تكون مواجهته صعبة، في اللقاء خلطت بين أمور جيدة وأخرى سيئة، لكن الفوز هو المهم".

وأوضح "الحفاظ على صدارة التصنيف خلال تلك البطولة شكل توترا إضافيا لي، الآن يمكنني التركيز أكثر".

وتمكن نادال من التغلب على فافرينكا، المصنف الثامن عالميا، بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 (7-5) و7-6 (8-6) في مباراة استغرقت ساعة و12 دقيقة.

ويعد هذا الفوز الثاني الذي يحققه نادال في البطولة، بعد تغلبه الثلاثاء على مواطنه ديفيد فيرير، المصنف الثالث عالميا بمجموعتين دون رد، ليتصدر بهذا المجموعة الأولى بالبطولة.

وبهذا يضمن نادال إنهاء الموسم في صدارة التصنيف بغض النظر عن نتائج الصربي نوفاك ديوكوفيتش صاحب الوصافة.

وينهي نادال الموسم الثالث له خلال مسيرته الاحترافية في التصنيف الأول، بعد موسمي 2008 و2010 ، وذلك رغم عودته من الاصابة التي تعرض له في الركبة اليسرى وأبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، وليحرم ديوكوفيتش من إنهاء الموسم كمصنف أول للعام الثالث على التوالي.

ومنذ عودته في فبراير/شباط الماضي، خاض نادال 16 بطولة، وصل لنهائي 13 منها، توج بعشرة منها هي اثنتان في الجراند سلام: رولان جاروس وأمريكا المفتوحة، وخمسة من بطولات الأساتذة: مدريد وروما وإنديان ويلز وسينسيناتي ومونت ريال، فضلا عن ساو باولو وأكابولكو وبرشلونة.