بالصور.. وزير الإسكان: لا نملك الوقت لابتكار العجلة من جديد

افتتح صباح اليوم المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مؤتمرا علميا بعنوان "التحول اليمقراطى والمجتمعات المستدامة وكيفية مواجهة التحديات عن طريق الحلول المبتكرة والعملية SB13cairo ".

حضر المؤتمر كل من كلية الهندسة قسم العمارة والتصميم العمرانى بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وكلية الهندسة قسم العمارة بجامعة عين شمس، وأكاديمية الفنون "بشتوتجارت" بألمانيا والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وقال محلب خلال المؤتمر: "إن هذا المؤتمر الذى ينعقد حاليا بالقاهرة يمهد الطريق إلى مؤتمر "worldSB14 " المزمع عقده العام القادم ببرشلونة بأسبانيا وأن توقيت هذا الانعقاد جاء مناسباً لما تشهده مصر والمنطقة من خطوات على طريق الديمقراطية بهدف تحقيق حياة أفضل وعدالة اجتماعية بين مواطنيها، لافتا أن فى هذا الوقت تتضافر الجهود الحكومية والأكاديمية ورجال الأعمال فى إطار تفكير وتخطيط جديد ثورى للعمل على تحسين بلادهم".

وأضاف الوزير: "نحن لا نمتلك الوقت لإعادة تجربة أو ابتكار العجلة من جديد، فيجب أن تكون البداية صحيحة وسريعة ليس فقط للأجيال الحالية، أنما للأجيال القادمة أيضا لذلك نحن نحتاج إلى التقنيات المتطورة التى أثبتت جدارتها فى الحلول والتطبيقات العملية لدمجها مع خططنا وأن يتم تنفيذها فى إطار سياسات التنمية والتى يمكن أن تتناقلها الدول المجاورة أثناء التحول الديمقراطى".

وقال محلب: "سياستنا التنموية التطورية تعطى فرص عمل مربحة للجميع وذات مكاسب عالية لكافة الأطراف من خلال الشراكة بين المؤسسات الخاصة والعامة، فالمشروعات التنموية تضم تشغيل وصيانة أكثر من 270 مليار دولار قيمة الثروة العقارية، وكذلك استضافة برامج استراتيجية تشمل عشرات المشروعات التنموية للحضر والريف وتنمية الصحراء والمدن الجديدة والطرق والإنفاق لحل الأزمة المرورية، والمشروع الوطنى الجغرافى لاستهداف الفقر، ومشروعات المياه وإهدارها والعديد من المشروعات الأخرى".

وأضاف محلب، إن هناك تحديات تواجه قطاع الإسكان فى الريف والحضر لذلك تسعى الوزارة لوضع استراتيجيات للتنمية العمرانية بأسعار فى متناول الجميع.

كما أكد على أهمية البحث العلمى للمساهمة فى مساعدة صانعى القرار لاتخاذ القرارات الصائبة المبنية على معلومات مستمدة من تلك الأبحاث، لذا نعمل على دمج البحث العلمى مع الصناعة للوصول إلى الحلول العملية المبتكرة، فالبحث العلمى يتبنى التكنولوجيات الحديثة والعمل على تمصيرها: "وضعها فى إطار مصرى" لتلبية رغبات المستهلك النهائى والعمل بمبدأ "بالناس وإلى الناس".

ونادى محلب بأهمية التعاون مع الدول المجاورة وخاصة دول قارة إفريقيا للتغلب على التحديات التى تواجه مجتمعاتنا، كما أشار إلى أن مؤتمر SB13 Cairo هو فرصة جاءت فى الوقت المناسب للعمل على التحالف بين الدراسات الأكاديمية والصناعات المحلية والعالمية وصناعات المنطقة لمستقبل تنموى أفضل لمصر.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة وفاء نديم، الأستاذ بكلية العمارة والتصميم العمرانى بالجامعة الألمانية بالقاهرة ومنسق المؤتمر: "إنه فى إطار التعاون فى فاعليات هذا المؤتمر والذى تنظمه الجامعة الألمانية بالقاهرة كل من جامعة عين شمس وأكاديمية الفنون شتوتجارت والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويدرج هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات الدولية التى تعقد دوريا كل ثلاث سنوات تحت مسمى "المبانى المستدامة" برعاية مجموعة من أكبر المؤسسات العالمية الراعية والداعمة لجهود التنمية من أجل تحسين المستوى المعيشى للمجتمعات من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية ووصولا إلى بيئات عمرانية صالحة مستدامة وصديقة للبيئة".

وأشارت وفاء، إلى أن المؤتمر يرتكز على 4 محاور فكرية متكاملة ومؤثرة على مستقبل التنمية العمرانية بشكل عام للوصول إلى أحدث المناهج الفكرية والتقنيات والمعالجات المبتكرة والعملية لإتاحة الفرصة لقاعدة كبيرة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشئون التنمية العمرانية المستدامة على اختلاف اهتماماتهم للاستفادة والتواصل مع أحدث ما توصل إليه المشاركين من كافة أنحاء العالم والتفاعل مع تلك الإسهامات العلمية من خلال الحلقات والجلسات النقاشية المختلفة بهدف إثراء الدوائر المعرفية والمتخصصة فى عمليات التنمية العمرانية على المستوى المحلى والإقليمى من خلال دراسة وتحليل كيفية نقل وتوطين أحدث المداخل الفكرية والتكنولوجيات التطبيقية الناجحة إلى مصر.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ضمن سلسلة من المؤتمرات العالمية والتى تعقد دوريا كل ثلاث سنوات بعنوان "المبانى المستدامة"، برعاية مجموعة من أكبر المؤسسات العالمية الراعية والداعمة لجهود التنمية العمرانية من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وبالمشاركة المجتمعية.

كما يأتى مؤتمر SB13 Cairo ضمن سلسلة من 16 مؤتمر دولى للمبانى المستدامة SB13، والتى تعقد فى عام 2013 فى مختلف أنحاء العالم، والتى سوف تعرض نتائجها وتوصياتها فى المؤتمر العالمى SB14 Barcelona عام 2014 فى برشلونة بإسبانيا.