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"الحكومة" توافق على شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

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"الحكومة" توافق على شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى "الحكومة" توافق على شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على الشروط المقترحة الواجب توافرها فى المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى (بمساحات 72 إلى 76 متر مربع) والتى سيتم إنشاؤها نظراً لحاجة البلاد للبدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى للمساهمة فى علاج مشكلة الإسكان علاجاً جذرياً ولاستخدام وتوظيف كل الإمكانات المتاحة فى الدولة فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى والمهم.

كما وافق المجلس على اتفاق تسوية لعقد إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

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مصر 365

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