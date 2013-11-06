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"اليوم السابع": شفيق يضع حملته فى خدمة ترشح عنان للرئاسة

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"اليوم السابع": شفيق يضع حملته فى خدمة ترشح عنان للرئاسة "اليوم السابع": شفيق يضع حملته فى خدمة ترشح عنان للرئاسة

تنشر صحيفة "اليوم السابع" فى عدد يوم غد الخميس، عددا من الموضوعات والتقارير المهمة، أبرزها كشف الصحيفة لقيام الفريق أحمد شفيق بوضع حملته الانتخابية تحت تصرف الفريق سامى عنان حال ترشح الأخير للرئاسة.

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