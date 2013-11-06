للمحجبة أناقة محتشمة بالمعطف

يعتبر المعطف من قطع الملابس الهامة في خزانة كل سيدة، وتزداد أهميته لدى المحجبة كونه يمنحها أناقة لا تقاوم إذ يؤطر الجسم بشكل محتشم ورصين.

و من المهم ان تدرك السيدة ان اختيار المعطف المناسب لا يعني اكتمال مهمة الاناقة، إذ يفرض خيار المعطف بعض التفاصيل على الإطلالة بالمجمل كأسلوب ربط الحجاب ( شيلة أو إيشارب) أو نوعية الحجاب نفسه ونوعية الملابس التي تنسق معه وغيرها من التفاصيل.

إليك بعض النصائح لإطلالة أنيقة بالمعطف:

1-عند اختيار معطف بياقة عالية ( بتصميم عند الياقة) اعتمدي ربطة ضيقة عند الرقبة وقومي بوضع أطراف الشيلة أو الإيشارب تحت المعطف أو إلى الخلف. أما في حال اعتماد تصميم الياقة البسيطة في المعطف فيمكنك اختيار ربطة بتصميم أنيق وبسيط عند الرقبة.

2-عادة ما تكون المعاطف موحدة اللون ، لذا يمكن اعتماد شيلة أو إيشارب مطبع أو مزين بالزهور بحيث يتم تنسيقه مع الملابس .

3-الافضل اعتماد المعطف المتوسط الطول(يصل الى بداية الفخذين ولا يصل الى الركبتين) وهو يبدو مثالياً للجميع وخاصة المحجبة ، لكن لا مانع من اختيار المعطف الطويل في حال كنت نحيفة وطويلة .

4-لون المعطف هام جداً فإذا كنت من محبات الألوان وخزانتك مليئة بالألوان المحايدة ( أسود ، أبيض، بيج، رمادي) ، فلا تترددي واختاري المعطف الملون لتضيفي إلى إطلالتك أناقة مميزة .الأحمر القاتم والأخضر والأصفر وحتى الازرق ألوان تضيف إلى إطلالتك لمسة تواكب الموضة. أما في حال كانت خزانتك مليئة بالألوان فننصحك بإختيار تدرجات محايدة وخاصة الأسود والكحلي والابيض لتستطيعي الاستفادة من ارتداء المعطف على ملابسك.

5- الحذاء الشتوي هو الأكثر تناسباً ويمكن اعتماد الطويل حتى الركبيتن في حال المعطف المتوسط ،أما في حال المعطف الطويل فالحذاء يجب ان يكون أعلى من الكاحل بقليل.

في "سيدتي نت" اخترنا لك مجموعة من المعاطف ، فما هو خيارك منها؟

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