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«الموساد» يبحث عن عملاء يُتقنون العربية والفارسية على موقعه الإلكتروني

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«الموساد» يبحث عن عملاء يُتقنون العربية والفارسية على موقعه الإلكتروني «الموساد» يبحث عن عملاء يُتقنون العربية والفارسية على موقعه الإلكتروني

نشر جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) إعلانًا على موقعه الإلكتروني، يُعلن فيه عن حاجته لعملاء يتقنون اللغات العربية والفارسية والروسية، واشترط «الموساد» فيمن يتقدم للترشح للوظائف المطلوبة أن يكون «لديه خبرات متنوعة في الحياة، ومستعد للعمل في الخارج».

الإعلان الذي جاء تحت عنوان: «الوظيفة التي حلمت بها»، جاء فيه: «لديك فرصة لتكون لاعبًا مركزيًا، إذا كنت تمتلك الجرأة، الفطنة والبراعة.. إذا كان بإمكانك أن تفتن وتدفع الناس، فقد تكون مصنوعًا من الطينة التي نبحث عنها، إذا توفر فيك كل هذا، فأبواب الموساد مفتوحة أمامك».

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