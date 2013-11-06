مصدر: باسم يوسف لن يصور الحلقة الثالثة من برنامج «البرنامج»

قال مصدر مقرب من برنامج «البرنامج» للإعلامي باسم يوسف، لـ«العربية.نت»، مساء الأربعاء، إن الحلقة التي كان من المقرر أن يتم تصويرها، الأربعاء، بمسرح «راديو» بوسط القاهرة، لن يتم تصويرها ولن تكون هناك حلقة ثالثة تسلم إلى قناة «سي بي سي» من أجل عرضها الجمعة، خاصة بعد أن رفض رئيس مجلس الإدارة محمد الأمين، عرض الحلقة الثانية وقرر تعليق البرنامج لحين حل الخلافات الفنية والتجارية بين القناة وبين منتج البرنامج.

وكان بيان شركة ««Q Soft المنتجة للبرنامج، قد أشار إلى أنهم ملتزمون بتعاقدهم مع القناة، وبكل البنود والسرية، على أن يقوموا بتصوير الحلقات وتسليمها للقناة، على أمل حل الخلافات التي نشبت بين الطرفين، إلا أنه يبدو أن الشركة تراجعت عن بيانها بعدما فشل الطرفان في الوصول إلى حل للأزمة في الوقت الحالي.