مجلس الوزراء: تصريحات أردوغان مرفوضة وتضطرنا إلى إعادة النظر في استمرار العلاقات

أدان مجلس الوزراء، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لافتًا إلى أنها تُعد تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري واعتداءً على اختيارات الشعب المصرى التي عبر عنها في 30 يونيو.

> وأكد المجلس، حرصه على استمرار علاقات التعاون مع دول الجوار، إلا انه يرفض تصريحات أردوغان، التي تسيء إلى العلاقات المصرية التركية.

> وشدد المجلس على أن استمرار تلك التصريحات يعني اتخاذ الدولة المصرية لموقف قد يستدعي اعادة النظر في استمرار تلك العلاقات على ما هي عليه.