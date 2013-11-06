أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مصعب يدخل خطر التسميات للمرّة الأولى في "ستار أكاديمي"

Google+ Print
مصعب يدخل خطر التسميات للمرّة الأولى في "ستار أكاديمي" مصعب يدخل خطر التسميات للمرّة الأولى في "ستار أكاديمي"

تحي النجمة المصريّة عبد الوهاب السهرة السابعة من "ستار أكاديمي"، حيث ستشارك الطلاّب مجموعة من أغنياتها المميّزة، خاصّة وأن حضور النجمة شيرين محطّة دائمة ينتظرها الجمهور في سهرات "ستار أكاديمي".
وقد أُعلنت أسماء النومينيز الثلاث الذين دخلوا خطر التسميات لهذا الأسبوع، إذ وقف الطالب الأردني مصعب في دائرة الخطر للمرّة الأولى، الى جانب الطالب السوري نور والطالبة اللبنانيّة ماريا، اللذين تمّت تسميتهما نومينيه للمرّة الثالثة.
فمن سيكون سادس المغادرين للبرنامج؟

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "

السفيرة عزيزة - حلقة السبت 1-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور " والإعلامية " شيرين عفت "