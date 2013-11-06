مصعب يدخل خطر التسميات للمرّة الأولى في "ستار أكاديمي"

تحي النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب السهرة السابعة من "ستار أكاديمي"، حيث ستشارك الطلاّب مجموعة من أغنياتها المميّزة، خاصّة وأن حضور النجمة شيرين محطّة دائمة ينتظرها الجمهور في سهرات "ستار أكاديمي".

وقد أُعلنت أسماء النومينيز الثلاث الذين دخلوا خطر التسميات لهذا الأسبوع، إذ وقف الطالب الأردني مصعب في دائرة الخطر للمرّة الأولى، الى جانب الطالب السوري نور والطالبة اللبنانيّة ماريا، اللذين تمّت تسميتهما نومينيه للمرّة الثالثة.

فمن سيكون سادس المغادرين للبرنامج؟

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