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من هو الشاب الوسيم الذي أعطته Victoria Beckham قبلة

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من هو الشاب الوسيم الذي أعطته Victoria Beckham قبلة من هو الشاب الوسيم الذي أعطته Victoria Beckham قبلة

حضرت النجمة مصمّمة الأزياء ،Victoria Beckham ، حفل جائزة Harper Bazaar لنساء عام 2013 الذي أقيم بفندق "كلاريدج" في لندن مساء أمس، حيث نالت جائزة الأزياء البريطانية لعام 2013.
ولكن ما جذب الانتباه إليها حقاً ليس الجائزة التي حصلت عليها بل حضور ابنها Brooklyn 14 عاماً برفقتها، وقيام Victoria بطبع قبلة حنون على خدّه أمام عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، ما جعل الشاب يحمرّ خجلاً.
وقد ظهرت فيكتوريا بفستانٍ أسود طويلٍ أنيق وبتسريحة شعرٍ بسيطة.
يذكر أنها ليست المرّة الأولى التي تصطحب فيها Victoria ابنها في مثل هذه الحفلات، حيث كان قد ظهر Brooklyn مع والدته في حفل توزيع جوائز Glamour Woman Of Year .

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سيدتي