أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رزان» تفشل في مواجهة الكوميديانات الثلاثة

Google+ Print
رزان» تفشل في مواجهة الكوميديانات الثلاثة رزان» تفشل في مواجهة الكوميديانات الثلاثة

عادت «رزان مغربي» للظهور من جديد على قناة «الحياة»، حيث قدمت حلقات خاصة في عيد الأضحى، جمعت فيها الثلاثي «صلاح عبدالله وأحمد آدم وأشرف عبدالباقي»، ثم سهرة غنائية مع المطرب اللبناني «وائل جسار»، وكان واضحاً أن «رزان» قد تأثرت كثيراً بغيابها عن الأضواء طيلة العامين الماضيين لأسباب خاصة.
فعلى الرغم مما تمتلكه «رزان» من موهبة، وما يسمى «كاريزما»؛ إلا أنها بدت في الحلقات وكأنها تبدأ مشوارها من جديد؛ إذ غلب على أدائها الافتعال وعدم التركيز؛ لدرجة أن «أحمد آدم» نجح في سرقة الأضواء منها؛ محاولاً افتعال المواقف الكوميدية؛ لشعوره بأنها غير قادرة على محاورة نجوم كبار بمكانة «آدم وصلاح عبدالله وأشرف عبدالباقي»، فكل منهم يحتاج إلى حلقة بمفرده، ولكن يبدو أن إدارة القناة جمعت الثلاثة في حلقة واحدة مع «رزان» كمحاولة لتلميعها؛ استعداداً لتقديمها في برنامج جديد يعد لها حالياً.
«رزان» التي عرفت بخفة ظلها وقدرتها على محاورة النجوم من دون تلعثم خانها التقدير في محاورتها لنجوم الكوميديا، فحاولت أن تخرج من المأزق بالغناء، لكنها لم تكن موفقة، كما حاولت أن تلطف من الأجواء بإفيهات وفشلت، وهو ما يؤكد أنها لم تكن مستعدة لهذه المهمة، خصوصاً وأنها تحاور ثلاثة كوميديانات، ومن الصعب التحكم في حلقة يتخللها مواقف ضاحكة وحركات، لا يمكنها أن تتحكم بها لهم، فخسرت في هذه المهمة ولم تكسب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي