رزان» تفشل في مواجهة الكوميديانات الثلاثة

عادت «رزان مغربي» للظهور من جديد على قناة «الحياة»، حيث قدمت حلقات خاصة في عيد الأضحى، جمعت فيها الثلاثي «صلاح عبدالله وأحمد آدم وأشرف عبدالباقي»، ثم سهرة غنائية مع المطرب اللبناني «وائل جسار»، وكان واضحاً أن «رزان» قد تأثرت كثيراً بغيابها عن الأضواء طيلة العامين الماضيين لأسباب خاصة.

فعلى الرغم مما تمتلكه «رزان» من موهبة، وما يسمى «كاريزما»؛ إلا أنها بدت في الحلقات وكأنها تبدأ مشوارها من جديد؛ إذ غلب على أدائها الافتعال وعدم التركيز؛ لدرجة أن «أحمد آدم» نجح في سرقة الأضواء منها؛ محاولاً افتعال المواقف الكوميدية؛ لشعوره بأنها غير قادرة على محاورة نجوم كبار بمكانة «آدم وصلاح عبدالله وأشرف عبدالباقي»، فكل منهم يحتاج إلى حلقة بمفرده، ولكن يبدو أن إدارة القناة جمعت الثلاثة في حلقة واحدة مع «رزان» كمحاولة لتلميعها؛ استعداداً لتقديمها في برنامج جديد يعد لها حالياً.

«رزان» التي عرفت بخفة ظلها وقدرتها على محاورة النجوم من دون تلعثم خانها التقدير في محاورتها لنجوم الكوميديا، فحاولت أن تخرج من المأزق بالغناء، لكنها لم تكن موفقة، كما حاولت أن تلطف من الأجواء بإفيهات وفشلت، وهو ما يؤكد أنها لم تكن مستعدة لهذه المهمة، خصوصاً وأنها تحاور ثلاثة كوميديانات، ومن الصعب التحكم في حلقة يتخللها مواقف ضاحكة وحركات، لا يمكنها أن تتحكم بها لهم، فخسرت في هذه المهمة ولم تكسب .