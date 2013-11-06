ديو غنائي قريب بين محمّد عسّاف وصفاء سلطان؟

استطاعت الفنانة السورية صفاء سلطان إثارة موجة من التساؤلات بعد أن ألمحت إلى احتمال وجود ديو غنائي مشترك بينها وبين نجم "أراب آيدول" محمد عسّاف، عبر صورة نشرتها عبر حسابها على "انستغرام" تجمعها بعسّاف.

وكانت سلطان التقت صدفة على متن الطائرة خلال توجههما إلى أبو ظبي، والتقطت معه صورة وقامت بنشرها، وعلقت على الصورة "التقيت بسفري لأبو ظبي على الطيارة النجم محمد عساّف، وسعدت جداّ لهذه الصدفة اللطيفة واحتمال ديو غنائي قريبا شو رأيكن؟؟".

ومن المعروف أن الفنانة سلطان تملك خامة صوتيّة جميلة، وكانت أعلنت أكثر من مرّة عن تحضيرها لمشروع غنائي ولكنّ المشروع كان يؤجّل في كل مرّة لانشغالها بالسفر وتصوير الأعمال الدراميّة، فهل يكون أوّل عمل غنائي لها ديو مشترك مع عسّاف؟؟

وعلى الصّعيد الدراميّ، لم تعلن الفنانة السوريّة عن دخولها في أي عمل دراميّ لموسم 2014، حتّى اللحظة.