جمارك بورسعيد تضبط 20 طن ألعاب نارية بحاوية أدوات مكتبية

ضبطت جمارك ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأربعاء، 20 طن ألعاب نارية، عبارة عن 10 ملايين صاروخ وشمروخ مخبأة بحاوية أدوات مكتبية قادمة من الصين، بقيمة تعويض مدنى 20 مليون جنيه، وتم تحرير محضر بالضبطية وإحالته للنيابة.

وقال مجدى إبراهيم، مدير الاستخبارات بجمارك بورسعيد ومدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية، إنه بناء على تعليمات فؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، باستهداف الشركات والبوالص المشبوهة، تم استهداف شركة الملكة للاستيراد والتصدير، وذلك طبقا لإخبارية واردة لمصلحة الجمارك بوجود أصناف محظورة ضمن مشمول الحاوية.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الكشف على الحاوية الخاصة بالشركة المذكورة رقم SPQ4083781 بسير ملاحى رقم CH1022231 واردة على الباخرة هانجل القادمة من الصين إلى ميناء غرب بورسعيد مساحة المستودع العام حوالى 40 قدما.

وأمر أحمد السمان، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى، بالكشف على مشمول الحاوية للتأكد من صحة الإخبارية بحسب تعليمات رئيس المصلحة، حيث تم ضبط 20 طن ألعاب نارية مخبأة بالحاوية التى شملت 900 كرتونة أدوات مكتبية "كشاكيل وكراريس"، وهى الواقعة التى تم تحرير محضر بها وإحالتها للنيابة لإجراء التحقيق.