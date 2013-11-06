وايت نايتس: النهائي بجمهور

أعلنت أولتراس وايت نايتس المساندة لنادي الزمالك عزمها على حضور نهائي كأس مصر في الجونة أمام وادي دجلة يوم السبت المقبل على الرغم من رفض الأمن.

وأصدرت المجموعة بيانا مقتضبا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Faceboook) مفاده أن حضور نهائي كأس مصر أمرا لا يحتمل المفاوضات، مشيرة إلى عز أفراد الأولتراس على الحضور لتخليد ذكرى شهيدهم عمرو حسين وتحقيق لقب كأس مصر.

وأشارت مجموعة وايت نايتس في بيان نشرته بعنوان "النهائي بجمهور يا عبد المأمور" إلى أنها ستنظم ترحالا خلف الزمالك إلى الجونة.

وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابا رسميا للأمن لمطالبته بالمساواة مع الأهلي الذي يواجه أورلاندو بايرتس في ملعب المقاولون العرب بحضور جماهيري مكثف، في ظل رفضه إقامة النهائي بحضور 4000 مشجعا زملكاويا.