أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: حضور جماهير الزمالك نهائي الكأس لا يقبل النقاش

Google+ Print
مرتضى: حضور جماهير الزمالك نهائي الكأس لا يقبل النقاش مرتضى: حضور جماهير الزمالك نهائي الكأس لا يقبل النقاش

يرفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، قرار الأمن بخوض مباراة نهائي كأس بدون جمهور، وفقا لما اكده أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية "الأولوية لحضور الجمهور وليس لاختيار ملعب مناسب، ولقد وافقنا على استضافة ملعب الجونة للقاء حتى يتم السماح للجماهير بالحضور."

وترفض وزارة الداخلية السماح بحضور الجماهير لنهائي كأس مصر بين الزمالك ووادي دجلة يوم السبت المقبل على ملعب الجونة.

وأضاف مرتضى "حضور الجماهير لنهائي كأس مصر أمر نهائي لا يقبل النقاش."

يُذكر أن اتحاد الكرة يطالب الأمن بالسماح لـ4000 مشجعا زملكاويا بحضور نهائي الكأس، أسوة بالأهلي الذي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل بحضور الجماهير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط