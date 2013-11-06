مرتضى: حضور جماهير الزمالك نهائي الكأس لا يقبل النقاش

يرفض مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، قرار الأمن بخوض مباراة نهائي كأس مصر بدون جمهور، وفقا لما اكده أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة.

وقال مرتضى في تصريحات إذاعية "الأولوية لحضور الجمهور وليس لاختيار ملعب مناسب، ولقد وافقنا على استضافة ملعب الجونة للقاء حتى يتم السماح للجماهير بالحضور."

وترفض وزارة الداخلية السماح بحضور الجماهير لنهائي كأس مصر بين الزمالك ووادي دجلة يوم السبت المقبل على ملعب الجونة.

وأضاف مرتضى "حضور الجماهير لنهائي كأس مصر أمر نهائي لا يقبل النقاش."

يُذكر أن اتحاد الكرة يطالب الأمن بالسماح لـ4000 مشجعا زملكاويا بحضور نهائي الكأس، أسوة بالأهلي الذي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل بحضور الجماهير.