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السعودية تعلن قائمتها لمواجهة العراق والصين في تصفيات أسيا

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السعودية تعلن قائمتها لمواجهة العراق والصين في تصفيات أسيا السعودية تعلن قائمتها لمواجهة العراق والصين في تصفيات أسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لوبيز كارو عن قائمة الأخضر الالتي استدعاها لمواجهة العراق والصين في تصفيات كأس أسيا 2015.

ومن المقرر أن تقام المباراتين يومي 15 و19 نوفمبر على الترتيب.

ويتصدر السعودي مجموعته برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات.

وجاءت القائمة كالتالي

حراسة المرمى: وليد عبدالله - عبدالله المعيوف - فواز القرني- عبدالله العنزي.

الدفاع: حسن معاذ - علي الزبيدي، اسامة هوساوي - محمد عيد - عمر هوساوي - يحيى المسلم - منصور الحربي - ياسر الشهراني.

الوسط: سعود كريري - إبراهيم غالب - سلمان الفرج - حمدان الحمدان - مصطفى بصاص - أحمد عسيري - محمد أبو سبعان - سالم الدوسري - فهد المولد، - يحيى الشهري - تيسير الجاسم - شايع شراحيلي.

الهجوم: ناصر الشمراني - نايف هزازي - محمد السهلاوي - مختار فلاته.

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فيديو اليوم السابع

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