العربي : حزين لفشل “جنيف “2 وننتظر إجتماع جديد الشهر المقبل

أكد الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية حزنه الشديد لفشل الجهود الدولية التى تمت فى جنيف مؤخرا للتوصل لتحديد موعد وآطراف مؤتمر جنيف ٢ لحل الآزمة السورية بسبب مواقف الآطراف المشاركة فى الإجتماع .. جاء ذلك لدى مغادرة العربى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء متوجها إلى سويسرا لحضور إجتماع مجلس قضاة المحكمة الرياضية الدولية الذى يعقد الخميس بمدينة لوزان السويسرية .

وقال إنه كان من المفترض فى الإجتماع الذى عقد مؤخرا فى جنيف أن يتحدد فيه موعد عقد مؤتمر جنيف ٢ وتحديد من يتم توجيه الدعوة له للمشاركة فيه وللأسف لم يصلوا لنتيجة حول هذه الموضوعات وأنا أعترف بأن هذا يسبب لى نوع من الإحباط وأتمنى أن يحدث ذلك بسرعة حتى يمكن أن نجد أولا وسيلة لوقف إطلاق النار بقرار من مجلس الأمن وثانيا إيجاد وسيلة لتوصيل المعونات الإنسانية للشعب السورى وكل ذلك سيتوقف لحين عقد الإجتماع القام أوائل الشهر المقبل .