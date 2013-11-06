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الخرباوي: إدعاء العريان والبلتاجي بالإعتداء عليهما جنسيا كذب لتشويه صورة مصر

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الخرباوي: إدعاء العريان والبلتاجي بالإعتداء عليهما جنسيا كذب لتشويه صورة مصر الخرباوي: إدعاء العريان والبلتاجي بالإعتداء عليهما جنسيا كذب لتشويه صورة مصر

أكد ثروت الخرباوي المحامي والقيادى الاخواني السابق  أنه لم يحدث في تاريخ السجون المصرية ان تعرض اخواني للاغتصاب ولم يحدث ذلك منذ 30 سنة طوال عصر مبارك ، خاصة وإنني كنت محاميا للإخوان المسلمين في العديد من قضايا الحبس وأطلع على ما يدور في الداخل وكيفية ترويج الشائعات.

وأشار الى ان عمليات التعذيب البدني لم تحدث لسجناء الاخوان سوى ثلاث مرات فقط طوال حكم مبارك ،وقال الخرباوي إن الشرطة المصرية الآن ومنذ عهد مبارك لم يكن لديها عقيدة توحي بالاعتداء الجنسي لان إدارة السجون معنية بالحفاظ على أمن السجين.

وطالب الاخواني المنشق  فى تصريحات صحفية العريان والبلتاجي بسرعة ابلاغ النيابة وتحرير محضر بذلك اذا كانا صادقان في أقوالهما حتى يتسنى للطب الشرعي الكشف عليهما وإظهار الحقائق.

وأضاف ان تصريح العريان والبلتاجي للمراسلين الأجانب بهذ الكلام فهذا يعني انهم يريدوا تشويه صورة الشرطة والسلطة الحاكمة أمام الدوائر العالمية وأنصارهم.

ونوه الخرباوي ان الجماعة لديها مصنع للشائعات فقط وأحد أقسامه ” الحرب النفسية ” لاطلاق الشائعات وتلويث الشخصيات السياسية.

كما وصف تصريحات العريان والبلتاجي بأنها ان دلت فانما تدل على فقدهما الرجولة والنخوة وعزة النفس والدناءة.

 

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