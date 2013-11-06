زواج الأقارب والعامل الوراثى سببان فى الأذن الخفاشية

الأذن الخفاشية تكون بارزة ومرتفعة بعض الشىء على جانب الرأس، وهى أحد العيوب الشكلية فى الوجه فمن لديهم الأذن الخفاشية يشعرون دوما بعدم الرضا، وعدم الارتياح النفسى نتيجة لسخرية الآخرين منهم.

قال الدكتور إبراهيم كامل استشارى جراحات التجميل والليزر، إن الأذن الخفاشية تكون نتيجة للعامل الوراثى، وتتواجد بنسبة كبيرة فى القرى، بسبب انتشار زواج الأقارب، لافتا إلى أن الكثير من الناس يذهبون إلى عيادات التجميل بأبنائهم لإجراء عملية جراحية نظرا لسخرية زملائهم منهم.

وأشار إلى أن جراحة الأذن الخفاشية يجب أن تكون فى سن النمو والبلوغ، وعند الجراحة ترجع الأذن طبيعية تماما، لأن الجراحة تكون من خلال فتحة فى الجهة الخلفية للأذن والجزء الخلفى من صمام الأذن حتى لا تترك أثر بعد العملية، كما يتم إضعاف الغضروف لكسره حتى يعطى الشكل الطبيعى للأذن.