ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من العادة السرية

الرغبة الجنسية من الغرائز الطبيعية فى جسم الإنسان، وممارسة العادة السرية هى أحد حيل الجسم لتلبية الرغبة الجنسية فى حالة عدم وجود شريك، إلا أن الإكثار من تلك العادة يسبب أضرارا وآلاما شديدة سواء للرجل أو المرأة.

قال الدكتور جورج سلامة استشارى أمراض النساء والتوليد، إن إدمان ممارسة العادة السرية له أضرار كثيرة، حيث يسبب الضعف العام للجسم، بالإضافة إلى أن ممارسة المرأة للعادة السرية تساعد على جعلها شاذة جنسيا، حيث تعتاد على الإثارة الشخصية لنفسها، وبالتالى تعانى من صعوبة من التأقلم مع الزوج المستقبلى.

وأشار إلى أن العادة السرية لها عدد من المخاطر على جسم المرأة، حيث يسبب الآلام الشديدة للمرأة خلال فترة الطمث، مع غزارة دماء الدورة الشهرية، بالإضافة إلى الإصابة باحتقان الحوض، إذا كانت المرأة تمارس تلك العادة أثناء فترة الطمث فإنها تعرض نفسها للإصابة بالعقم، وسرطان الرحم، بالإضافة إلى أن تلك العادة ترتبط بالأذهان بالذنب، مما يؤثر عليها نفسيا.

وأوضح سلامة أن هناك عدة عوامل هى التى تسبب إدمان العادة السرية، ومنها تأخر سن الزواج، ومع ازدياد الاحتياج الجنسى تلجأ المراة إلى ممارسة العادة السرية بدلا من اللجوء إلى الزنا، بالإضافة إلى البيئة المحيطة.

ونصح سلامة للتخلص من تلك العادة بأن يشغل وقت الفراغ ببرنامج يومى مزدحم من خلال الاشتراك فى أنشطة اجتماعية وثقافية، أو من خلال القراءة، وممارسة الرياضة وتجنب مشاهدة أى مشاهد إثارة، سواء من خلال الإنترنت أو السينما، بالإضافة إلى ضرورة الانخراط الاجتماعى وسط الأهل والأصدقاء وعند البقاء وحيدة، خاصة خلال الوقت التى اعتدت فيه ممارسة تلك العادة.