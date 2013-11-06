عشرة نصائح للوقاية من فيروسات البرد

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واستشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد، أنه من السهولة الوقاية من نزلات البرد عن طريق بعض الخطوات، وهى كالتالى:

1. النظافة الشخصية: عن طريق غسل الأيدى جيداً، وتجنب لمس الأنف أو العين، واستخدام المناديل الورقية عند العطس أو البصق، أو الكحة، والتخلص منها بطريقة صحية.

> 2. تهوية الغرف وتجنب الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

3. التنفس عن طريق الأنف يمنع الكثير من الميكروبات والأتربة من الوصول إلى الجهاز التنفسى.

> 4. لا للمضادات الحيوية، فهى ضد البكتيريا وليس لها أى فائدة ضد الفيروسات.

> 5. لاتقلق فالقلق والتوتر يقلل من مناعة الجسم.

> 6. لا تنسى شرب السوائل خاصة الدافئة، فهى تساعد على احتفاظ الأغشية المخاطية بحيويتها، وتمنع جفاف الأنف وتسهل خروج البلغم.

> 7. تناول الثوم فهو منشط للجهاز المناعى ويكافح فيروسات البرد.

> 8. تناول فيتامين "أ" فهو يرفع المناعة، وهام لمناعة الإنسان خاصة المناعة المخاطية فى الجهاز التنفسى.

> 9. فيتامين "س" فهو مضاد للأكسدة، ورافع للمناعة، والذين يعانون من نقص فيتامين "س" تزيد قابليتهم للإصابة بالبرد وبمرض الربو ومضاعفاته.

> 10.السبانخ هدية ربانية للمناعة فى فصل الشتاء ويفضل عدم المغالاة فى تسخينها، وهى منجم من مضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التهتك والسرطانات وبها عشرة مضادات للأكسدة.

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