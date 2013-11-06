فايز السعيد "خسران" محبط... ويستعد للعيد الوطني الإماراتي

عمل غنائي جديد صدر لسفير الألحان، المطرب فايز السعيد أمس، وهو أغنية "سينغل" عنوانها "خسران"، من اللون العاطفي، الذي يعبر فيه الحبيب عن إحباطه من محبوبه، وشعوره بالارتياح بعيداً عنه مع حبيب آخر بعدما فاض به الكيل..

يظهر فايز السعيد في هذه الأغنية مطرباً وليس ملحناً، فقد اختارها أن تكون ثاني تعاون بينه وبين الملحن الكويتي، ناصر الديكان، بعد أغنيتهما الأولى العاطفية أيضاً (خاب ظني)، كما أنها التعاون الثاني بين فايز والشاعر (السمو) الذي تعاون معه السعيد من قبل في أغنية من ألحانه، غنتها المطربة الشابة بلقيس فتحي، هي أغنية (إحساس) التي حققت نجاحاً كبيراً.

أغنية (خسران) جديد فايز السعيد بدأ بثها اليوم عبر أثير الإذاعات الخليجية والعربية، وهي تلاقي النجاح والأصداء الجميلة.. نفذ لها عمليات التوزيع الموسيقي والماسترينغ، الموسيقار العراقي حسام كامل، والإيقاعات الإيقاعية إيهاب الخياط.

من جهه أخرى صور السعيد، أول من أمس حلقة من برنامج المسابقات "سؤالنا جواب" لقناة "أبوظبي"، وهي خاصة بـ (العيد الوطني الإماراتي)، شاركه فيها المطربة بلقيس فتحي والممثلين الإماراتي مروان صالح والسورية مروى راتب، وكانت من تقديم المذيع الإماراتي عبدالله الغامدي، وسوف يتم عرضها عشية (عيد اتحاد) الموافق 2 ديسمبر المقبل.

في السياق ذاته، بدأ اليوم عرض فيديو كليب وطني من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان خالد الناصر، وإخراج علاء الأنصاري بعنوان (هذا علمنا)، بالإضافة إلى أنه يحضّر لإطلاق أعمال غنائية خاصة بالمناسبة الوطنية، تضم ألحاناً وأغنية خاصة بصوته يعمل على تنفيذها حالياً، كما أنه يشرف على اللمسات الأخيرة، التي تسبق بدء تصويره فيديو كليبين قريباً، لا يزال يتكتم على تفاصيلهما، مكتفياً بذكر أنهما سيشكلان مفاجأة من مفاجآته الفنية، التي عوَد عليها الإعلام وجمهوره.