حرس الحدود يضبط 35 مهاجرا غير شرعيا بالسلوم وسجائر مسرطنة



> تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات البحرية من ضبط سفينة تجارية كمبودية أمام سواحل بورسعيد وعلى متنها طاقم مكون من 12 سوريا ، قبل قيامهم بتهريب أفراد هجرة غير شرعية عن طريق البحر، كما تم ضبط 35 فرد متسللا شمال مدينة السلوم على الحدود الغربية، وضبط 170 بالة سجائر تحتوي على 250 ألف قاروصة سجائر مسرطنة قبل دخولها إلى مصر في المنطقة الساحلية غرب مدينة الحمام .

وقد تم إحالة كافة العناصر الإجرامية والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم- كما أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة عبر فيسبوك- .