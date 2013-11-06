أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

البيان الالكتروني تطلق مسابقة " #كلنا الإمارات "

Google+ Print
البيان الالكتروني تطلق مسابقة " #كلنا الإمارات " البيان الالكتروني تطلق مسابقة " #كلنا الإمارات "

تحت شعار " كلنا الإمارات " وتفاعلا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله – للاحتفال بيوم العلم ، و في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 42 ، يسرنا في موقع " البيان " أن نطلق مسابقة " كلنا الإمارات " ، والتي نتيح من خلالها لقرائنا الأعزاء التعبير عن حبهم للإمارات من خلال مشاركتنا صور احتفالاتهم ورفعهم لعلم الإمارات وكل أشكال التعبير عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا .

فلننطلق من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولنرفع علمنا عاليا يا أبناء وبنات الإمارات من اليوم وصولا للثاني من ديسمبر.

يمكنكم المشاركة عبر حسابات " البيان " على  شبكات التواصل الاجتماعي ، فيسبوك (woobox.com/2o97dr) و تويتر و حسابنا على الإنستغرام ، أو عبر بوابة "صفحتي" على موقعنا الالكتروني ..شاركونا عبر الوسم الخاص بالحملة #كلنا_الإمارات .

طريقة المشاركة :

اختر الصورة التي تعبر عن فرحتكم ومشاركتكم وأرسلها متبوعة بالوسم الخاص بالحملة و المسابقة #كلنا_الإمارات

اختيار الرابحين:

شاركونا صور احتفالاتكم واربحوا جوائز قيمة من " البيان " حيث سنجري سحباً لاختيار الرابحين يوم 8 ديسمبر، علما أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم 7 ديسمبر  .

نتمنى لجميع قرائنا الأعزاء حظا سعيدا
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية