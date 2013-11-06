البيان الالكتروني تطلق مسابقة " #كلنا الإمارات "

تحت شعار " كلنا الإمارات " وتفاعلا مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله – للاحتفال بيوم العلم ، و في إطار احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 42 ، يسرنا في موقع " البيان " أن نطلق مسابقة " كلنا الإمارات " ، والتي نتيح من خلالها لقرائنا الأعزاء التعبير عن حبهم للإمارات من خلال مشاركتنا صور احتفالاتهم ورفعهم لعلم الإمارات وكل أشكال التعبير عن الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا .

فلننطلق من مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولنرفع علمنا عاليا يا أبناء وبنات الإمارات من اليوم وصولا للثاني من ديسمبر.

يمكنكم المشاركة عبر حسابات " البيان " على شبكات التواصل الاجتماعي ، فيسبوك (woobox.com/2o97dr) و تويتر و حسابنا على الإنستغرام ، أو عبر بوابة "صفحتي" على موقعنا الالكتروني ..شاركونا عبر الوسم الخاص بالحملة #كلنا_الإمارات .

طريقة المشاركة :

اختر الصورة التي تعبر عن فرحتكم ومشاركتكم وأرسلها متبوعة بالوسم الخاص بالحملة و المسابقة #كلنا_الإمارات

اختيار الرابحين:

شاركونا صور احتفالاتكم واربحوا جوائز قيمة من " البيان " حيث سنجري سحباً لاختيار الرابحين يوم 8 ديسمبر، علما أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم 7 ديسمبر .

نتمنى لجميع قرائنا الأعزاء حظا سعيدا

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