سيف بن زايد: يوم العلم هو يوم الحقيقة

اعتبر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن اليوم الأول الذي رفع فيه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه بناة الاتحاد علم دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 أصبح بالنسبة لنا جميعاً يوم الحقيقة التي تؤكد ميلاد شعب ووطن يمضي قدماً تحت تلك الراية لبلوغ أوج الرفعة والنهوض والازدهار.

وأضاف سموه في تصريح له خلال حضوره مراسم الاحتفالية برفع علم البلاد خفاقاً فوق مبنى وزارة الداخلية ظهر اليوم بالتزامن مع كافة تشكيلاتها الإدارية ومبانيها في الدولة إن المبادرة الوطنية السامية والدعوة الكريمة الهادفة التي وجهها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للاحتفاء بيوم العلم وذكرى تسلم سيدي راعي المسيرة قيادة الوطن في الثالث من نوفمبر من كل عام على هذا النحو الاتحادي الشامل بشقيه الرسمي والشعبي المستمر يمثل لحظة حب أخرى وموعداً متجدداً للعرفان والولاء للوطن ولرب الأسرة الإماراتية الكبيرة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يمثل رمزا لهذه الوحدة الخالدة وركيزتها الأساس.

وحرصت وزارة الداخلية على إشراك عدد غفير من الطلبة المرشحين والدارسين في مختلف مؤسساتها التعليمة والتدريبية ليستلهموا بدورهم لحظة العزة والفخر العظيمة التي شهدها الآباء المؤسسون لحظة رفع علم الإمارات لتبقى ماثلة في أذهان الأجيال يتعاهدون على قدسيتها وصون منبثقاتها أبد الأبدين.

وصدحت فرقة موسيقى الشرطة بعزف سلام العلم والسلام الوطني تزامنا مع قيام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برفع علم الدولة لينساب بمهابة وإجلال فوق هامات الرجال تتصاعد ألوانه الزاهية تحاذي سارية العلم، كما تبزغ الشمس لبلوغ كبد السماء فترقبه العيون الساهرات وسط قلوب مؤمنة بحق هذا العلم في العلياء.

شهد الاحتفال اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية بالإنابة واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي والتحقيق الجنائي بالوزارة واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي مدير عام الموارد البشرية بشرطة أبوظبي واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة ابوظبي والمديرون العامون وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين في الوزارة.