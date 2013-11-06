متظاهرون يغلقون مصب مليتا للغاز فى ليبيا

أعلن رئيس شركة إينى النفطية الإيطالية، باولو سكارونى، الأربعاء، عن أن متظاهرين أغلقوا ميناء مليتا لتصدير الغاز فى غرب ليبيا، وأن تسليم الغاز إلى إيطاليا يمكن أن يتوقف بالكامل، وقال سكارونى، كما نقلت عنه وكالات الأنباء "ما يثير قلقنا هو أنه فى هذا الوقت تعرض مصب مليتا" الذى ينطلق منه أنبوب غاز يصل إلى صقلية "لهجوم من قبل متظاهرين ما يدفعنا إلى إغلاق الصادرات بالكامل نحو إيطاليا".

وردا على أسئلة الوكالة الفرنسية للأخبار، لم يشأ المكتب الإعلامى للعملاق النفطى الإيطالى توضيح ما إذا كان الهجوم شمل استخدام أسلحة من قبل متظاهرين أو ما إذا كانت تظاهرة سلمية، وأضاف سكارونى "لا أرى مشاكل إمدادات" قائلا "هناك ما يكفى من الغاز فى كل أنحاء العالم".

وقبل أسبوع نظم اعتصام فى نفس المصب من قبل الأمازيغ الليبيين الذين كانوا يهددون بإغلاقه للضغط من أجل إدراج خصوصيتهم الثقافية فى الدستور.