غانا: لا داعي للخوف من اللعب في مصر

أكد كويسي نيانتكي رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم أن خوف لاعبي النجوم السوداء من اللعب في مصر لم يعد موجودا وذلك قبل المواجهة المرتقبة من إياب الجولة الحاسمة لتصفيات المونديال 10 نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد الغاني قد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن نقل مباراة مصر خارج الحدود نظرا للظروف الأمنية، ولكن الفيفا رفض واطمئن للأوضاع الأمنية لاستضافة المباراة في القاهرة على ملعب 30 يونيو.

وقال نيانتكي في تصريحات لموقع (غانا سوكر نت) الأربعاء: "اللاعبون كانوا خائفين من خوض لقاء مصر في القاهرة بسبب الظروف الأمنية، ولكن هذا القلق زال الآن".

وأضاف "تحدثنا إليهم وهم الآن جاهزون لمواجهة مصر".

غانا تحمل في جعبتها ستة أهداف مقابل هدف لمصر، ويحتاج الفراعنة للفوز بخماسية نظيفة للتأهل لمونديال البرازيل 2014.