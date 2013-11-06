أخبار عاجلة

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غانا: لا داعي للخوف من اللعب في مصر

Google+ Print
غانا: لا داعي للخوف من اللعب في مصر غانا: لا داعي للخوف من اللعب في مصر

أكد كويسي نيانتكي رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم أن خوف لاعبي النجوم السوداء من اللعب في لم يعد موجودا وذلك قبل المواجهة المرتقبة من إياب الجولة الحاسمة لتصفيات المونديال 10 نوفمبر الجاري.

وكان الاتحاد الغاني قد خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن نقل مباراة مصر خارج الحدود نظرا للظروف الأمنية، ولكن الفيفا رفض واطمئن للأوضاع الأمنية لاستضافة المباراة في القاهرة على ملعب 30 يونيو.

وقال نيانتكي في تصريحات لموقع (غانا سوكر نت) الأربعاء: "اللاعبون كانوا خائفين من خوض لقاء مصر في القاهرة بسبب الظروف الأمنية، ولكن هذا القلق زال الآن".

وأضاف "تحدثنا إليهم وهم الآن جاهزون لمواجهة مصر".

غانا تحمل في جعبتها ستة أهداف مقابل هدف لمصر، ويحتاج الفراعنة للفوز بخماسية نظيفة للتأهل لمونديال البرازيل 2014.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط