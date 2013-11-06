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الرئاسة: روسيا ساندت الشعب المصري في المواقف الصعبة

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الرئاسة: روسيا ساندت الشعب المصري في المواقف الصعبة الرئاسة: روسيا ساندت الشعب المصري في المواقف الصعبة

 

الرئيس عدلى منصور

قال السفير ايهاب بدوي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن علاقات بالاتحاد السوفيتي ورورسيا علاقات متشعبة ووقف الاتحاد السوفيتي السابق الي جانب ارادة المصريين حينما ابتعد عنه اخرون .
> واضاف بدوي في مؤتمر صحفي أن بناء السد العالي وانتقال مصر من مجتمع زراعي الي صناعي وحرب 73 كان الاتحاد السوفيتي له دور كبير فيها وقوفا ومساندة للشعب المصري في مواقف ولحظات فارقة في تاريخنا ونحن حريصون علي علاقتنا بروسيا الاتحادية كدولة عظمي ولاعب جوهري.
> وتابع بدوي أن هذا لا يعني أن تدعيم العلاقات الروسية المصرية ان يكون علي حساب العلاقات مع دول أخري، فمصر ما بعد 30 يونيو قرارها مستقل ولكنها منفتحة علي كافة دول العالم وتعيد صياغة سياساتها الخارجية وتراجع علاقاتها بكافة الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية فالاولوية هي المصالح المصرية.

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