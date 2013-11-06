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بالصور.. تخصيص 480 وحدة سكنية في قرعة الإسكان المؤجلة من 8 يوليو بالسويس

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بالصور.. تخصيص 480 وحدة سكنية في قرعة الإسكان المؤجلة من 8 يوليو بالسويس بالصور.. تخصيص 480 وحدة سكنية في قرعة الإسكان المؤجلة من 8 يوليو بالسويس

تخصيص 480 وحدة سكنية في قرعة الاسكان المؤجلة من 8 يوليو بالسويس

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس بحضور قرعة توزيع المساكن للزواج الحديث من سنة 2001 حتى سنة 2006 بالصالة المغطاة لتخصيص 480 وحدة سكنية للزواج الحديث بالاضافة الى المتخلفين من القرعات السابقة.

وأكد المحافظ ان هناك 4000 وحد سكنية وافقت عليها وزارة الاسكان لابناء السويس سيتم الانتهاء من بناءها خلال العام القادم وهي بنظام 3 حجرات وصالة وحجرتين وصالة.

حضر القرعة المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء وجمال مغازي مدير عام المالية والإدارية بالمحافظة وغريب جودة مدير التمليك والتسكين بالمحافظة واعضاء لجنة توزيع المساكن.

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