بدء مؤتمر "كمل جميلك" لتفويض نواب سابقين بتمثيل الحملة فى المحافظات

بدأ منذ قليل مؤتمر حملة "كمل جميلك واختار رئيسك"، بحضور عدد من نواب مجلس الشعب والشورى السابقين من جميع المحافظات، لتوضيح وشرح كيفية تأسيس الحملة، وبيان أهدافها الحالية والمستقبلية، وتفويض النواب بتمثيل الحملة فى المحافظات المختلفة.

وقالت وسام عامر، المنسق الإعلامى للحملة، إن الحملة ستعلن خلال مؤتمرها غدا عن تفويض اللجنة المركزية للنواب بتشكيل المكاتب التنفيذية فى كل المحافظات، وفقاً لما يرونه، وفتح مقر للحملة أو أكثر بكل محافظة لتفويضه بجمع توقيعات الموطنين على استمارات الحملة.

يعقد المؤتمر بحضور عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشورى السابقين، ومنهم: أحمد أباظة عن الشرقية، والمهندس حمدى فخزانى عن مدينة المحلة، والنائب السابق حسين مجاور عن دائرة المعادى، وأحمد رسلان، وعبد الرحيم الغول عن محافظة قنا.